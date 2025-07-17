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У белорусского футбола новый руководитель
Автор:Андрей Козлов
Глава управления по спорту и туризму Минского облисполкома Евгений Булойчик - новый руководитель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ). Об этом стало известно на отчетно-выборной конференции АБФФ, которая прошла 17 июля в Доме футбола.
Помимо Евгения Булойчика на пост претендовали генеральный директор минского "Динамо" Андрей Толмач и первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич, однако оба заявили о снятии своих кандидатур.
Ранее Николай Шерстнев принял решение покинуть пост председателя федерации.