У белорусского футбола новый руководитель

Глава управления по спорту и туризму Минского облисполкома Евгений Булойчик - новый руководитель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ). Об этом стало известно на отчетно-выборной конференции АБФФ, которая прошла 17 июля в Доме футбола.