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Участники летней Олимпиады в Париже вернули более 100 бракованных медалей

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Фото Йоханна Йоанна Н'Дойе-Бруара из соцести Х

Участники летней Олимпиады в Париже вернули в организационный комитет турнира свыше 100 бракованных медалей. Об этом информирует газета "Известия" со ссылкой на издание La Lettre.

"Свыше 100 бракованных медалей вернули спортсмены в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже", - сказано в сообщении.

После массовых жалоб спортсменов были уволены три сотрудника монетного двора, которые были ответственными за производство призовых медалей, пишет БЕЛТА.

Дефекты были связаны с использованием специального лака, который наносился на награды.

Ранее завоевавшие бронзу в комплексной эстафете по плаванию на Олимпийских играх 2024 года Клеман Секки и Йоханн Йоанн Н'Дойе-Бруар разместили в социальных сетях фотографии своих олимпийских медалей с облезшим покрытием.

СМИ неоднократно критиковали прошедшие в 2024 году Олимпийские игры в Париже, называв их "одними из худших в истории". Недовольство как у спортсменов, так и у зрителей вызвали "провальные" церемонии открытия и закрытия Игр, недостаточная подготовка Сены к выступлению спортсменов в водных видах спорта, а также условия размещения атлетов в Олимпийской деревне.

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