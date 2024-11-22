Участники летней Олимпиады в Париже вернули более 100 бракованных медалей

Фото Йоханна Йоанна Н'Дойе-Бруара из соцести Х

Участники летней Олимпиады в Париже вернули в организационный комитет турнира свыше 100 бракованных медалей. Об этом информирует газета "Известия" со ссылкой на издание La Lettre.

"Свыше 100 бракованных медалей вернули спортсмены в оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже", - сказано в сообщении.

После массовых жалоб спортсменов были уволены три сотрудника монетного двора, которые были ответственными за производство призовых медалей, пишет БЕЛТА.

Дефекты были связаны с использованием специального лака, который наносился на награды.

Ранее завоевавшие бронзу в комплексной эстафете по плаванию на Олимпийских играх 2024 года Клеман Секки и Йоханн Йоанн Н'Дойе-Бруар разместили в социальных сетях фотографии своих олимпийских медалей с облезшим покрытием.