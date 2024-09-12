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"Ура, папа привезет медаль!" Кому позвонил Дмитрий Солей после завоевания серебра на Паралимпиаде
Когда Дмитрий Солей завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде-2024, он сразу позвонил своей жене. Об этом призер рассказал в "Актуальном интервью".
"Когда я выходил на старт, у меня был телефон в кармане и наушники - музыку слушал, - рассказывает спортсмен. - Я вышел, снял это все. Потом стартанул, вылез. И там, когда выходишь, отдают вещи. Все забрали вещи, ушли. А я просто прямо там сел на пол, взял телефон, набрал жене, говорю: "Я второй". Слышу плач, все поздравляют, ребенок тоже довольный: "Ура, папа привезет медаль".
По словам Дмитрия, каждый день его сын ждал медаль. "Завтра будет, все, завтра последний день, завтра будет", - говорил паралимпиец своему ребенку.
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