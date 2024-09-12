"Когда я выходил на старт, у меня был телефон в кармане и наушники - музыку слушал, - рассказывает спортсмен. - Я вышел, снял это все. Потом стартанул, вылез. И там, когда выходишь, отдают вещи. Все забрали вещи, ушли. А я просто прямо там сел на пол, взял телефон, набрал жене, говорю: "Я второй". Слышу плач, все поздравляют, ребенок тоже довольный: "Ура, папа привезет медаль".