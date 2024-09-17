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"Вода завораживает". Как Дмитрий Солей первый раз пришел в бассейн и делал первые шаги в карьере
Серебряный призер Паралимпиады-2024 Дмитрий Солей в "Актуальном интервью" рассказал, как начинал свою карьеру.
Обстановка в Париже на паралимпиаде | Плавание в Беларуси | Ощущения на пьедестале
"Независимо от того, что не было на костюме герба государственного, надписей "Беларусь", все равно я уверен, что весь Париж, вся Франция, весь мир знал, что на пьедестале почета стоит Беларусь с серебряной наградой" Об этом рассказал серебряный призер паралимпиады-2024 Дмитрий Солей. Какая обстановка была на Паралимпийских играх в Париже и было ли психологическое давление и кто первый поздравил с победой? Смотрите проект "Актуальное интервью" прямо сейчас!
По словам спортсмена, еще в школе его одноклассники поехали в Италию по обмену. А Дмитрия не взяли. "Они приехали, начали рассказывать про бассейн. И я заинтересовался. Я только бегал на стадионе постоянно и все. Когда мама привела меня в бассейн, я понял, что мне нравится. Вода завораживает".
"Тренер мне сказал: "ныряй, посмотрим". Ну, я сразу поплыл. Да, неправильно, но я поплыл. Он увидел, что из меня можно что-то слепить", - сказал серебряный призер.
Позже перед Дмитрием встал вопрос: легкая атлетика или плавание? "Про выбор мне сказал тренер по легкой атлетике. А там мне никто ничего не говорил, значит надо идти туда", - вспомнил спортсмен.
Начиналось все с простого, например, отбора на область. А первые значимые соревнования случились в 2002 год в Праге: "Там были юношеские игры. Там взял медали, и оттуда все пошло. В 2006 году мы уже поехали всей командой, со взрослыми, и там взял серебро, по-моему. В 2023-м мы взяли золото".
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