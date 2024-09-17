"Вода завораживает". Как Дмитрий Солей первый раз пришел в бассейн и делал первые шаги в карьере

Серебряный призер Паралимпиады-2024 Дмитрий Солей в "Актуальном интервью" рассказал, как начинал свою карьеру.

Обстановка в Париже на паралимпиаде | Плавание в Беларуси | Ощущения на пьедестале "Независимо от того, что не было на костюме герба государственного, надписей "Беларусь", все равно я уверен, что весь Париж, вся Франция, весь мир знал, что на пьедестале почета стоит Беларусь с серебряной наградой" Об этом рассказал серебряный призер паралимпиады-2024 Дмитрий Солей. Какая обстановка была на Паралимпийских играх в Париже и было ли психологическое давление и кто первый поздравил с победой? Смотрите проект "Актуальное интервью" прямо сейчас! 17.09.2024 21:51

По словам спортсмена, еще в школе его одноклассники поехали в Италию по обмену. А Дмитрия не взяли. "Они приехали, начали рассказывать про бассейн. И я заинтересовался. Я только бегал на стадионе постоянно и все. Когда мама привела меня в бассейн, я понял, что мне нравится. Вода завораживает".

"Тренер мне сказал: "ныряй, посмотрим". Ну, я сразу поплыл. Да, неправильно, но я поплыл. Он увидел, что из меня можно что-то слепить", - сказал серебряный призер.

Позже перед Дмитрием встал вопрос: легкая атлетика или плавание? "Про выбор мне сказал тренер по легкой атлетике. А там мне никто ничего не говорил, значит надо идти туда", - вспомнил спортсмен.