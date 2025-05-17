Ушла из жизни призер ОИ-1992 в метании копья Шиколенко в возрасте 60 лет

В возрасте 60 лет ушла из жизни известная белорусская легкоатлетка Наталья Шиколенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БФЛА.

Наталья Шиколенко - советская и белорусская легкоатлетка, чемпионка мира 1995 года и серебряная медалистка Олимпийских игр 1992 года в метании копья, заслуженный мастер спорта СССР, лауреат премии "Белорусский спортивный Олимп". Белорусская федерация легкой атлетики выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Ивановны.