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Ушла из жизни призер ОИ-1992 в метании копья Шиколенко в возрасте 60 лет
В возрасте 60 лет ушла из жизни известная белорусская легкоатлетка Наталья Шиколенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БФЛА.
Наталья Шиколенко - советская и белорусская легкоатлетка, чемпионка мира 1995 года и серебряная медалистка Олимпийских игр 1992 года в метании копья, заслуженный мастер спорта СССР, лауреат премии "Белорусский спортивный Олимп". Белорусская федерация легкой атлетики выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Ивановны.