Узнали, кто стал участником плей-офф Кубка Гагарина

Последнюю 16-ю путевку в плей-офф забрали хоккеисты "Сибири" - 17 марта "снеговики" на своем льду обыграли "Барыс" со счетом 3:2 и с 68 очками забронировали место в топ-8 Востока. Идущий девятым "Нефтехимик" имеет 61 балл и за три матча до окончания регулярного чемпионата уже точно не обойдет клуб из Новосибирска. Ранее участниками Кубка Гагарина от конференции стали "Трактор", "Салават Юлаев", "Металлург", "Автомобилист", "Ак Барс", "Авангард" и "Адмирал".