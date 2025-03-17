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Узнали, кто стал участником плей-офф Кубка Гагарина
В Континентальной хоккейной лиге стали известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина 2025 года, сообщает БЕЛТА.
Последнюю 16-ю путевку в плей-офф забрали хоккеисты "Сибири" - 17 марта "снеговики" на своем льду обыграли "Барыс" со счетом 3:2 и с 68 очками забронировали место в топ-8 Востока. Идущий девятым "Нефтехимик" имеет 61 балл и за три матча до окончания регулярного чемпионата уже точно не обойдет клуб из Новосибирска. Ранее участниками Кубка Гагарина от конференции стали "Трактор", "Салават Юлаев", "Металлург", "Автомобилист", "Ак Барс", "Авангард" и "Адмирал".
На Западе в восьмерку сильнейших вошли "Локомотив", московские "Динамо", ЦСКА и "Спартак", минское "Динамо", СКА, "Северсталь" и "Торпедо". На данный момент известна только одна пара первого раунда плей-офф: лучшая команда по итогам "регулярки" "Локомотив" встретится с обладателем восьмого посева "Торпедо", серия до четырех побед стартует 27 марта. "Гладкий" чемпионат КХЛ завершится в 23 марта.