В Бресте проходит зональный этап соревнований "300 талантов для Королевы"

"300 талантов для королевы". В Бресте проходит смотр юных спортсменов. Около 300 участников соревнуются за возможность попасть в финал 10-го республиканского конкурса по легкой атлетике.

Это зональный этап, дополнительный, проводят его впервые. Участвуют школьники 2-4 классов из Малоритского и Каменецкого районов, а также Московского района Бреста. В программе 4 спортивных направления: прыжки в длину, метание мяча, бег на 30 м, а также бег на выносливость.