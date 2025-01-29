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В Бресте проходит зональный этап соревнований "300 талантов для Королевы"

"300 талантов для королевы". В Бресте проходит смотр юных спортсменов. Около 300 участников соревнуются за возможность попасть в финал 10-го республиканского конкурса по легкой атлетике.

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Это зональный этап, дополнительный, проводят его впервые. Участвуют школьники 2-4 классов из Малоритского и Каменецкого районов, а также Московского района Бреста. В программе 4 спортивных направления: прыжки в длину, метание мяча, бег на 30 м, а также бег на выносливость.

В марте Брестский манеж соберет лучших юных атлетов со всей области. Сильнейшие представят регион на республиканском этапе 25 и 26 апреля в Минске.

соревнованиялегкая атлетика