В Бресте стартует турнир для легкоатлетов - Кубок сильнейших спортсменов

12 июля в Бресте начинается главный старт всего летнего сезона для легкоатлетов - Кубок сильнейших спортсменов. На кону 43 комплекта наград - по 21 у мужчин и женщин, а также будет одна смешанная награда.

На двухдневный турнир съехались почти 300 человек из Беларуси и России, в том числе и призеры чемпионатов мира и Европы. В каждом из видов программы заявлены по 4 представителя от страны.

Состав белорусской дружины формировался исходя из результатов недавнего Кубка страны. Участники состязаний будут выступать в секторах и на дорожках областного спортивного комплекса "Брестский". А метатели молота и диска выступят на базе местного гребного канала.

Вход на трибуны для болельщиков свободный.

Руслана Романовская, победительница Кубка Беларуси по легкой атлетике в беге на 100 м с барьерами:

"Этот старт является одним из важнейших в сезоне. Мы к нему долго шли и готовились. Хотим показать лучшие секунды".