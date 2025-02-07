В Гомеле стартовала Республиканская универсиада по легкой атлетике для студентов белорусских вузов

Свое мастерство на протяжении трех соревновательных дней также покажут лидеры, члены национальной команды по легкой атлетике. На базе Гомельского областного центра олимпийского резерва пройдет борьба в личном и командном зачете.

"Студенческий спорт - это основа, база для спорта высших достижений. К сожалению, у нас не всегда так получается, но мы хотим, чтобы именно студенческий спорт аккумулировал всех сильнейших спортсменов, здесь для них созданы все условия, чтобы дальше с национальной командой эти ребята росли".