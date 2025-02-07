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В Гомеле стартовала Республиканская универсиада по легкой атлетике для студентов белорусских вузов
В Гомеле стартовала Республиканская универсиада по легкой атлетике для студентов белорусских вузов. 28 команд, около 400 участников. Цель - успешно выступить и принести команде побольше очков.
Свое мастерство на протяжении трех соревновательных дней также покажут лидеры, члены национальной команды по легкой атлетике. На базе Гомельского областного центра олимпийского резерва пройдет борьба в личном и командном зачете.
Игорь Сиводедов, государственный тренер Национальной команды Беларуси по легкой атлетике:
"Студенческий спорт - это основа, база для спорта высших достижений. К сожалению, у нас не всегда так получается, но мы хотим, чтобы именно студенческий спорт аккумулировал всех сильнейших спортсменов, здесь для них созданы все условия, чтобы дальше с национальной командой эти ребята росли".
Для фаворитов зимний сезон продолжится на чемпионате страны в Могилеве. Старты пройдут через неделю.