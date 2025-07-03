В Минске прошло соревнование на лыжероллерах "Радость рассвета"

3 Июля празднично и вкусно будет в каждом уголке Минска - пройдут ярмарки, концерты, подготовлены также спортивные зоны и различные локации с развлечениями.

День Независимости - один из главных государственных праздников, и отмечать его всей семьей - это тоже белорусская традиция. Места для гуляний подготовлены во всех районах столицы. Например, на площадке у "Чижовка-Арены" уже в 8:00 вышли на старт дети - здесь проходит традиционное состязание на лыжероллерах "Радость рассвета". Приехали почти 600 человек.

Кстати, такое название выбрано не случайно. В Заводском районе Минска солнце встает раньше, чем во всех других.

Все собравшиеся на соревнования - профессиональные спортсмены, которые занимаются в детско-юношеских школах олимпийского резерва по биатлону или лыжероллерам.

Александр Шумский, тренер по биатлону:

"Благодаря таким состязаниям мы разглядываем здесь будущих олимпийцев. И сейчас среди этих детей можно выбрать таких же, как Дмитрий Лазовский или Антон Смольский. Я думаю, что они начинали с таких же соревнований, на которые их привозили тренеры".