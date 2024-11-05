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В Минске состоялось шоу "Время наших побед"
Шоу такого масштаба в Беларуси еще не было! На "Минск-Арене" состоялся грандиозный спортивно-развлекательный фестиваль "Время наших побед".
В качестве зрителей на мероприятие были приглашены студенты и воспитанники социальных учреждений. Трибуны вместили 7 тысяч человек. На празднике присутствовал и глава государства Александр Лукашенко. Зрелище оказалось по-настоящему масштабным. Свои номера представили гимнасты, батутисты, акробаты. На сцене выступили и молодые люди с ограниченными возможностями. Все выступления сопровождались впечатляющими спецэффектами и живой музыкой в исполнении Президентского оркестра Беларуси.
По сценарию шоу состояло из 12 тематических блоков, а это более 20 уникальных номеров.
Главная идея мероприятия - объединение нации, ведь спорт - это большая сила, которая сплачивает сердца. Благодаря успехам белорусских атлетов гимн страны не раз звучал на международных состязаниях. Наши спортсмены не единожды поднимались на пьедестал почета. Белорусам есть чем гордиться и чем дорожить. Не нужно искать лучшего момента - побеждать, творить, созидать, любить, помнить стоит сейчас. Именно эту философскую мысль удалось раскрыть сценаристам и организаторам шоу "Время наших побед".
Телеверсию спортивно-развлекательного фестиваля смотрите в воскресенье, 8 декабря, на телеканале ОНТ в 17:50.
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