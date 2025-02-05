В Минспорта и туризма подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые задачи

Отрасль показала положительную динамику по всем направлениям деятельности. Это касается работы Министерства спорта и туризма страны в 2024 году, что подчеркнул руководитель структуры Сергей Ковальчук на коллегии главного спортивного ведомства страны.

Важным итогом 2024-го стало выступление нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Несмотря на все трудности, белорусы завоевали четыре медали, а Иван Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом в прыжках на батуте. А прямо сейчас, отмечает министр, во многих видах спорта белорусы допущены к крупным мировым стартам. Однако с приходом нового руководителя в МОК - выборы пройдут в конце марта - едва ли произойдут существенные изменения.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси:

"Есть определенные трудности, но они нас закаляют. Мы выстраиваем свою работу так, чтобы отрасль ни в коем случае не останавливалась. Мы сегодня развиваем нашу инфраструктуру, строим новые объекты, ремонтируем объекты. И сегодня по всем направлениям мы видим исключительно положительную динамику".