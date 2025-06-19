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В НОК обсудили возможности расширения белорусско-швейцарского сотрудничества в спорте
Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко встретился с почетным консулом Республики Беларусь в швейцарском Люцерне Германном Александером Бейелером. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК.
В штаб-квартире Национального олимпийского комитета стороны обсудили возможности расширения белорусско-швейцарского сотрудничества в области спорта и олимпийского движения, а также в сферах культуры и науки.
"В Беларуси знают о насыщенной и плодотворной работе почетного консула на благо обеих стран, в частности, вы плотно сотрудничаете с Белорусским лыжным союзом. В нынешнее сложное время осуществлять эту деятельность непросто, поэтому мы высоко ценим направления, которые вы поддерживаете. Вы доказали, что являетесь большим другом Беларуси и готовы работать для наших стран в любых условиях", - отметил глава НОК.
Германн Александер Бейелер в свою очередь выразил намерение расширять взаимодействие в сфере спортивной медицины, назвав это направление локомотивом для всей отрасли. Также почетный консул посетил музейную экспозицию НОК и ознакомился с богатой историей белорусского спорта.