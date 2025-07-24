В программе Международного Минского триатлона сменилась локация старта

Около 2 тыс. участников уже зарегистрировались на Международный Минский триатлон - 2025, который пройдет 1-2 августа.

Одно из главных изменений - смена локации. Новый старт пройдет на живописной территории в микрорайоне Лебяжий.

В программе, кроме основного триатлона, запланированы детские и женские забеги, разные виды развлекательных активностей, а также мероприятие для всех спортсменов уже после завершения выступления.

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:

"У нас достаточно много нововведений. Изменилась локация старта - сейчас триатлон будет проходить в пределах только города Минска. Детский забег пройдет накануне старта".