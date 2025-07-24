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В программе Международного Минского триатлона сменилась локация старта
Около 2 тыс. участников уже зарегистрировались на Международный Минский триатлон - 2025, который пройдет 1-2 августа.
Одно из главных изменений - смена локации. Новый старт пройдет на живописной территории в микрорайоне Лебяжий.
В программе, кроме основного триатлона, запланированы детские и женские забеги, разные виды развлекательных активностей, а также мероприятие для всех спортсменов уже после завершения выступления.
Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:
"У нас достаточно много нововведений. Изменилась локация старта - сейчас триатлон будет проходить в пределах только города Минска. Детский забег пройдет накануне старта".
Международный Минский триатлон пройдет уже в восьмой раз и объединит участников из десяти стран.