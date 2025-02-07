В Раубичах проходит первый турнирный день "Снежного снайпера"

Продолжается первый турнирный день "Снежного снайпера". Главный судья соревнований Юрий Альберс рассказал, что такие состязания нужны для поиска талантов. "Мы пристально следим за результатами этих соревнований и с каждым годом они все лучше и лучше. Т.е. у нас уже появляются призеры даже из Брестской области, когда это, казалось бы, южная область", - отметил Юрий Альберс.