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В Раубичах проходит первый турнирный день "Снежного снайпера"
Большие скорости, меткая стрельба и развязка на финишной прямой. Раубичи принимают финал республиканских соревнований на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер".
Продолжается первый турнирный день "Снежного снайпера". Главный судья соревнований Юрий Альберс рассказал, что такие состязания нужны для поиска талантов. "Мы пристально следим за результатами этих соревнований и с каждым годом они все лучше и лучше. Т.е. у нас уже появляются призеры даже из Брестской области, когда это, казалось бы, южная область", - отметил Юрий Альберс.
В соревнованиях принимают участие дети, которые не занимаются в специализированных школах. Благодаря "Снежному снайперу" тренеры имеют возможность рассмотреть юные таланты.
Второй соревновательный день пройдет в воскресенье, 9 февраля. В программе будут масс-старты и смешанные эстафеты.