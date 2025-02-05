В "Раубичах" с 15 до 23 февраля пройдет Кубок сильнейших атлетов - проверили готовность комплекса

Стоит сказать, что Раубичи уже сейчас готовы на 100 % принимать соревнования. Если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что все площадки и склоны в хорошем снежном покрове.

"Многие марафоны и лыжные соревнования в этом году отменились, потому что снега не было фактически нигде. Поэтому надеемся, что у людей еще весеннее настроение не наступило, и они все-таки соскучились по таким стартам, рассчитываем, что будет большой зрительский интерес. Тем более, у нас в 2025 году, если бы не было санкций и всего остального, должен был проходить чемпионат мира".