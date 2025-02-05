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В "Раубичах" с 15 до 23 февраля пройдет Кубок сильнейших атлетов - проверили готовность комплекса
Раубичи в ожидании главного биатлонного старта сезона. С 15 по 23 февраля наш знаменитый спорткомплекс в Минском районе примет Кубок сильнейших атлетов.
Стоит сказать, что Раубичи уже сейчас готовы на 100 % принимать соревнования. Если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что все площадки и склоны в хорошем снежном покрове.
Александр Гагиев, директор РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":
"Многие марафоны и лыжные соревнования в этом году отменились, потому что снега не было фактически нигде. Поэтому надеемся, что у людей еще весеннее настроение не наступило, и они все-таки соскучились по таким стартам, рассчитываем, что будет большой зрительский интерес. Тем более, у нас в 2025 году, если бы не было санкций и всего остального, должен был проходить чемпионат мира".
Снежное покрытие в Раубичах настреляли пушки, которые здесь находятся, они постоянно работают в активном режиме. Спешите увидеть уже 15 февраля первые гонки.