В розыгрыше Кубка Беларуси по хоккею на траве одержал победу брестский "Строитель"

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Розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд 2025 года в Бресте завершился победой местного "Строителя", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в розыгрыше приняли четыре команды из Беларуси и одна из России, победитель был определен в формате кругового турнира. Перед заключительным туром в борьбе за трофей остались только сильнейшие клубы страны - "Строитель" и "Минск", которые обошлись без поражений в предыдущих матчах. Брестчане были сильнее "Гомеля" (13:1), сборной Московской области (6:0) и СДЮШОР ХК "Минск"-РЦОП (11:0). Минчане обыграли тех же соперников с результатами 9:1, 6:3 и 7:0 соответственно.

Решающая игра прошла в Бресте 2 июля. Счет открыли хоккеисты столичного клуба, но затем хозяева отправили в чужие ворота четыре мяча подряд. На большой перерыв команды ушли при счете 4:2. В третьем периоде соперники обменялись голами, в заключительном игровом отрезке "Минск" сократил отставание до минимума, но сравнять цифры не сумел. В итоге 5:4 в пользу "Строителя", который оформил "золотой дубль" в 2025 году - ранее брестский коллектив завоевал звание чемпиона страны.