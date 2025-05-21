В шаге от золота: где тренируются пляжные футболисты Беларуси и как рождался летний вид спорта

Пляжный футбол - относительно молодой вид спорта. Его современные правила были разработаны в конце 1990-х годов, тогда же была сформирована и международная федерация, которая систематизировала соревнования.

Факт Первый чемпионат мира по beach soccer состоялся в 1995 году. Его приняли знаменитые пески Копакабаны в Рио-де-Жанейро. Главными участниками того турнира стали звезды прошлого из большого футбола, а победили бразильцы, родоначальники дисциплины.

А для Беларуси этот вид спорта начался с пляжа № 5 на Минском море. В 2008 году первый в истории состав сборной Беларуси по пляжному футболу созывали фактически с нуля.

Александр Богайчук, экс-тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Этого финала бы не состоялось, если бы мы не начинали в таких условиях с теми ребятами, которые были полны энтузиазма. Мечтать о финале с бразильцами было ну просто нереально. За 17 лет страна, которая не имеет никакого выхода к морю, к пляжу, с довольно суровыми климатическими условиями, сделала просто гигантский скачок".

Александр Богайчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50577923-37f8-41ec-ba20-4589fa9c70f2/conversions/87c08176-cbec-42eb-8a4b-8529bc99ad27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50577923-37f8-41ec-ba20-4589fa9c70f2/conversions/87c08176-cbec-42eb-8a4b-8529bc99ad27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50577923-37f8-41ec-ba20-4589fa9c70f2/conversions/87c08176-cbec-42eb-8a4b-8529bc99ad27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50577923-37f8-41ec-ba20-4589fa9c70f2/conversions/87c08176-cbec-42eb-8a4b-8529bc99ad27-xl-___webp_1920.webp 1920w

Романтики в тех матчах на берегах Минского моря не наблюдалось. Соревнуясь, футболисты могли запросто поранить ногу, допустим, куриной косточкой. Мыться после поединка холодной водой из колонки - это была привычная практика. Кроме того, перед тем, как начинать тур чемпионата страны, все причастные дружно разгоняли отдыхающих и готовили вместе площадку.

"Приезжали утречком, все укомплектовывали, растягивали ленты. Мяч регулярно попадал в отдыхающих. В этой воде купался, приходилось за ним нырять. Условия были атомные, - отметил экс-тренер. - При этом здесь кипели такие страсти. Когда появились какие-то первые успехи, тогда появился какой-то азарт, желание быть лучшими".

Наша нацкоманда сейчас представляет прекрасный симбиоз опыта и молодости. Уроженец Кировска Вадим Бокач - один из немногих игроков, кто прошел долгий путь становления вида спорта в стране. Все эти 17 лет мастер выступал за Беларусь и развивал дисциплину.

Вадим Бокач, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Влюбился в этот вид спорта и ни за что не хотел его оставлять. Я был готов тренироваться день и ночь. Не было площадки, она появилась, наверное, спустя только 10 лет. Ездил куда-то в Бобруйск на Березну тренироваться. Есть, конечно, контраст: какие сейчас условия и раньше".

Вадим Бокач news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/859ad021-007d-45d7-bf57-a28ab9306794/conversions/70bb099c-68d8-4b11-a559-cab96c4e27f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/859ad021-007d-45d7-bf57-a28ab9306794/conversions/70bb099c-68d8-4b11-a559-cab96c4e27f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/859ad021-007d-45d7-bf57-a28ab9306794/conversions/70bb099c-68d8-4b11-a559-cab96c4e27f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/859ad021-007d-45d7-bf57-a28ab9306794/conversions/70bb099c-68d8-4b11-a559-cab96c4e27f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси профессиональных секций, а также отделений детских спортивных школ по пляжному футболу прежде не было. С большего ребята, которые совсем недавно сражались за пьедестал планетарного форума на Сейшельских островах, так или иначе выходцы из большого или мини-футбола. Они переучивались, адаптировались к песку, прорабатывали навыки выполнения эффектных бисиклет.

Искусство владения мячом - один из основных принципов игры в пляжном футболе. Кроме того, здесь нужно быстро соображать, важна и физическая готовность. Данными компонентами парни Синеокой владеют в совершенстве.

А вот за тактическую выучку нацкоманды отвечает главком Николас Альварадо. Испанец с белорусским сердцем прибыл в нашу страну 8 лет назад и с тех пор бессменно руководит коллективом. Он стал третьим коучем у руля дружины. За все эти годы Нико не единожды получал интересные предложения от иных клубов и сборных, но даже не рассматривал их.

Николас Альварадо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89317cd-8652-4783-adc7-8a5d02ef57da/conversions/ca3aa653-252f-4a62-b33a-cbde5c38b441-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89317cd-8652-4783-adc7-8a5d02ef57da/conversions/ca3aa653-252f-4a62-b33a-cbde5c38b441-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89317cd-8652-4783-adc7-8a5d02ef57da/conversions/ca3aa653-252f-4a62-b33a-cbde5c38b441-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89317cd-8652-4783-adc7-8a5d02ef57da/conversions/ca3aa653-252f-4a62-b33a-cbde5c38b441-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Баранов, зампредседателя федерации пляжного футбола Беларуси:

"17 лет отыграл на позиции защитника, очень известным игроком был. Были положительные отзывы как об игроке, так и о человеке. Наше сотрудничество началось с того, что он сказал: мы будем проповедовать только атакующий футбол. Николас требует большую динамику, развитие, реализацию, завершение".

На песчаном поле арифметика проста. Площадка 28 на 37 м. По статистике, атлеты за три периода по 12 мин нанесут около 60 ударов по воротам и в среднем 11 достигнут своей цели. Для сравнения, в большом футболе норма 2,5 гола за игру. Динамика - отличительная черта пляжников.

Дружины Синеокой вот уже несколько лет кряду держатся в первой десятке мирового рейтинга. Всего в планетарном табеле почти 100 коллективов. О наших ребятах заговорили в восторженных тонах давно. Ведь прежде случились серебро и две бронзы Евролиги. Мундиаль на Сейшельских островах стал для белорусов четвертым по счету. На двух первых сборная завершала выступление на стадии группы. А вот год назад в Объединенных Арабских Эмиратах парни остановились в шаге от подиума.

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"На предыдущем чемпионате мира в Объединенных Арабских Эмиратах мы преодолели групповой этап, который нам никак не мог покориться. Тот опыт для нас предельно важен в ретроспективе текущего мундиаля. У нас есть сборная, которая верит в свою игру, понимает, что может достигать результатов. У нас мастеровитая дружина. Мы можем мечтать и притворять планы в жизнь", - обозначил главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо.

На нынешнем первенстве наша сборная забрала пять встреч из шести. Ничего не смогли противопоставить парням Николаса Альварадо хозяева форума, а также игроки Ирана, Японии, Сенегала, Гватемалы. В решающий матч турнира ребятам выпало сражаться с уже 16-кратными чемпионами мира - бразильцами. Песчаный бархан предопределил - у белорусов серебро.

Аппетит приходит во время еды. Так уж устроен человек: нам всегда мечтается о большем. Но вот точные цифры: всего в отборе на чемпионат мира были задействованы 72 страны. То есть белорусская команда опередила 7 десятков сборных, что заслуживает большого уважения.

Спортивная история государства переписана. Прежде самым примечательным достижением среди игровых командных дисциплин считалась бронза от баскетболисток на чемпионате Европы 2007 года. Второе место мундиаля - запредельный уровень.

Александр Барауля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8243aa0-11a1-4a6e-90f8-188ac3fcba7f/conversions/26100f9c-dcc7-4a98-91db-484f0d872e17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8243aa0-11a1-4a6e-90f8-188ac3fcba7f/conversions/26100f9c-dcc7-4a98-91db-484f0d872e17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8243aa0-11a1-4a6e-90f8-188ac3fcba7f/conversions/26100f9c-dcc7-4a98-91db-484f0d872e17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8243aa0-11a1-4a6e-90f8-188ac3fcba7f/conversions/26100f9c-dcc7-4a98-91db-484f0d872e17-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Барауля, замминистра спорта и туризма Беларуси:

"Команда прогрессировала. И здесь была проделана не только учебно-тренировочная работа, вклад внесла и медицина, и наука, и тестирование проводилось. Это плод многолетней работы, она абсолютно спланированная и вела к этому закономерному результату".

Игроки не требуют никакой специальной экипировки. Достаточно пары комплектов одежды и мяч. Зато необходима инфраструктура. В Беларуси за все время развития пляжного футбола были открыты 15 площадок. Визитной карточкой является арена в СОК "Олимпийский". Ее знают в мире, ведь здесь определялись победители II Европейских игр и II Игр стран СНГ.

По словам начальника отдела физкультурно-оздоровительных услуг СОК "Олимпийский" Елены Володкевич, на площадке специальный песок с 98 % содержания диоксида кремния. Он является очень износостойким. "После добычи песка в карьере его поставляют на Гомельский горно-обогатительный комбинат, где песок проходит всевозможные станции обработки: дробление, мокрая очистка. Дальше песок прокаливается при температурах свыше 1 тыс. градусов, - добавила она. - Мы при этом получаем кварцевый песок фракционной марки ПКФ 0,8. То есть любая песчинка по размеру не превышает 0,8 мм".

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Размеры зерен настолько малы, что за сезон с поля ветром выдуваются около 3 т, а всего на площадке находится 150 т сыпучего материала. Его даже отправляли на экспертизу в Канаду после введения объекта в эксплуатацию и получили оценку 8 из 10. Именно этот песок, который добывают в карьере Ленино в Добрушском районе, засыпят в крытый манеж, который прямо сейчас возводится на базе спорткомплекса "Олимпийский".

"Вдоль всего этого покрытия уложены трубки, по которым будет идти теплая, горячая вода. Этот песок будет всегда теплый, он будет комфортный. И человек, который играет, будет чувствовать себя как на южном пляже", - сказал главный инженер СОК "Олимпийский" Александр Будько.

Александр Будько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023819e-071e-4f74-ad16-d3433be53e19/conversions/a5e069e8-0804-4ed7-bbae-c30e0480e3fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023819e-071e-4f74-ad16-d3433be53e19/conversions/a5e069e8-0804-4ed7-bbae-c30e0480e3fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023819e-071e-4f74-ad16-d3433be53e19/conversions/a5e069e8-0804-4ed7-bbae-c30e0480e3fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0023819e-071e-4f74-ad16-d3433be53e19/conversions/a5e069e8-0804-4ed7-bbae-c30e0480e3fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Центр пляжных видов спорта позволит игрокам тренироваться в столице круглый год. Подобного объекта в стране нет. Сейчас остается смонтировать системы вентиляции, кондиционирования, канализации, завершить отделочные работы, засыпать песок и расставить мебель. Введение в эксплуатацию ожидается в ноябре. И здесь даже можно будет проводить соревнования.

"Не только пляжный футбол и пляжный волейбол, но также пляжный гандбол еще, и пляжный теннис есть. Площадки совпадают, легко трансформируются. Надеемся, и детские команды будут учиться играть", - отметил Александр Будько.

В Беларуси уже разработано учебно-методическое пособие для того, чтобы вести подготовку игроков самого начального звена. Сейчас руководство на почти 300 страниц проходит согласование по всем инстанциям. По факту программу пришлось писать с нуля, ведь даже советской базы не было.

Елена Хроменкова, завлабораторией теории и методики спортивной подготовки РНПЦ спорта:

"Опыт испанской школы. Здесь, конечно же, опыт Российской Федерации, который мы взяли, потому что у них группа начальной подготовки есть в этом виде спорта. Здесь какие-то моменты организации тренировочного процесса заимствованы, переработаны из классического футбола, из мини-футбола, из каких-то моментов общей физической подготовки в принципе. То есть это большая аккумуляция".

Елена Хроменкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482de039-0cb9-4a00-bb05-df64b7f5a3e3/conversions/038fdb7f-96af-497d-ac90-0a4c5292582c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482de039-0cb9-4a00-bb05-df64b7f5a3e3/conversions/038fdb7f-96af-497d-ac90-0a4c5292582c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482de039-0cb9-4a00-bb05-df64b7f5a3e3/conversions/038fdb7f-96af-497d-ac90-0a4c5292582c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/482de039-0cb9-4a00-bb05-df64b7f5a3e3/conversions/038fdb7f-96af-497d-ac90-0a4c5292582c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Вид спорта не олимпийский, поэтому возникают вопросы с открытием отделения пляжного футбола, - подчеркнул председатель ФК "Днепр" Дмитрий Чигир. - Открыто только в могилевском ЦОР. Пока это пионеры, но надеюсь, что в сентябре уже и в Кировске откроется группа начальной подготовки, в Могилеве, в Бобруйске добавим количество занимающихся".