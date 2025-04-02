3.66 BYN
3.13 BYN
3.44 BYN
В Словакии стартует чемпионат Европы по борьбе
7 апреля в Словакии начинается первый крупный старт для национальной сборной Беларуси по борьбе.
Прекрасная половина белорусской команды становится все авторитетнее от Олимпиады к Олимпиаде. А тут еще на подходе новое поколение - сметают по юниорам в мире едва ли не всех.
Ваграм Оганесян, главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе:
"Только начался новый олимпийский цикл (он у нас еще достаточно новый и объемный), но мы об этом задумываемся. Также мы уже немного понимаем, кто конкретно будет готовиться".
Тренерскому штабу нашей женской сборной можно отчасти позавидовать. В строю остались и призеры Олимпиады в Токио Ирина Курочкина и Ванесса Колодинская.
В сборной рутинную работу стараются перед важными стартами разнообразить и дать посоревноваться без давления всем белорусским спортсменкам.
Чемпионат Европы стартует 7 апреля в Братиславе. Традиционно для форумов в этом виде спорта первыми медали разыграют борцы вольного стиля, в составе есть белорусский призер Олимпиады в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов. Чемпионат завершат представители греко-римской борьбы.