В Словакии стартует чемпионат Европы по борьбе

7 апреля в Словакии начинается первый крупный старт для национальной сборной Беларуси по борьбе.

Прекрасная половина белорусской команды становится все авторитетнее от Олимпиады к Олимпиаде. А тут еще на подходе новое поколение - сметают по юниорам в мире едва ли не всех.

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Ваграм Оганесян, главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе:

"Только начался новый олимпийский цикл (он у нас еще достаточно новый и объемный), но мы об этом задумываемся. Также мы уже немного понимаем, кто конкретно будет готовиться".

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Тренерскому штабу нашей женской сборной можно отчасти позавидовать. В строю остались и призеры Олимпиады в Токио Ирина Курочкина и Ванесса Колодинская.

В сборной рутинную работу стараются перед важными стартами разнообразить и дать посоревноваться без давления всем белорусским спортсменкам.