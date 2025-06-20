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В третий день Кубка сильнейших спортсменов в Заславле белорусы завоевали 11 медалей
В Заславле не смотрят на погоду, а вода действительно кипит. В третий соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов белорусы завоевали 11 наград различного достоинства.
Отметим, что сегодня все медали разыгрывались в олимпийских дисциплинах. Так, бомбическую гонку выдали наши мужчины в байдарке-одиночке на 1 тыс. м. Весь пьедестал остался за белорусами, а первое время показал Владислав Кравец.
Золотую эстафету на аналогичной дистанции переняли и каноисты. Пьедестал остался вновь белорусским. А чемпионский результат показал Егор Пашковец. В медальной гонке не отставали и девушки. Каноэ-одиночку на дистанции 200 м выиграла Ева Данильчук. В байдарке-одиночке на 500 м золото у нашей Ольги Худенко.
Также 20 июня состоялись предварительные и полуфинальные заезды в байдарках и каноэ-двойках. 21 июня утренняя сессия соревнований начнется в 10 часов. Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямой эфир с Заславского гребного канала. Отметим, что за три соревновательных дня в белорусской копилке уже 16 наград.