В третий день Кубка сильнейших спортсменов в Заславле белорусы завоевали 11 медалей

В Заславле не смотрят на погоду, а вода действительно кипит. В третий соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов белорусы завоевали 11 наград различного достоинства.

Отметим, что сегодня все медали разыгрывались в олимпийских дисциплинах. Так, бомбическую гонку выдали наши мужчины в байдарке-одиночке на 1 тыс. м. Весь пьедестал остался за белорусами, а первое время показал Владислав Кравец.

Золотую эстафету на аналогичной дистанции переняли и каноисты. Пьедестал остался вновь белорусским. А чемпионский результат показал Егор Пашковец. В медальной гонке не отставали и девушки. Каноэ-одиночку на дистанции 200 м выиграла Ева Данильчук. В байдарке-одиночке на 500 м золото у нашей Ольги Худенко.