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В Заславле стартует Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках
18 июня на гребном канале в Заславле стартует международный турнир по гребле на байдарках и каноэ "Кубок сильнейших спортсменов" с участием представителей 5 стран, сообщает БЕЛТА.
На соревнованиях выступят около 250 гребцов из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Китая, которые определят лучших в 23 видах программы. Первые комплекты наград будут разыграны вечером 18 июня - финалы в смешанных байдарке-двойке и каноэ-двойке на 500 м стартуют в 18.00.
Четверг расписан под предварительные и полуфинальные заезды, а в пятницу состоятся четыре одиночных финала: на дистанции 1000 м у мужчин в обоих видах лодок, на 500-метровке у байдарочниц и на 200-метровке у каноисток.
В утренней программе 21 июня пройдут решающие заезды в мужских и женских байдарках-двойках и каноэ-двойках на 500 м. На вечер субботы запланированы индивидуальные финалы в спринте на 200 м у байдарочников и каноистов, а также в женской каноэ-двойке.
Утром заключительного дня турнира 22 июня парни выявят призеров в одиночных байдарке и каноэ на 500 м, каноистки поспорят за награды на 500-метровке, а байдарочницы - на 200-метровке. Днем воскресенья состоятся два медальных заезда среди байдарок-четверок, программу Кубка сильнейших завершат четыре одиночных финала на дистанции 5000 м.