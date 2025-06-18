В Заславле стартует Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках

18 июня на гребном канале в Заславле стартует международный турнир по гребле на байдарках и каноэ "Кубок сильнейших спортсменов" с участием представителей 5 стран, сообщает БЕЛТА.

На соревнованиях выступят около 250 гребцов из Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана и Китая, которые определят лучших в 23 видах программы. Первые комплекты наград будут разыграны вечером 18 июня - финалы в смешанных байдарке-двойке и каноэ-двойке на 500 м стартуют в 18.00.

Четверг расписан под предварительные и полуфинальные заезды, а в пятницу состоятся четыре одиночных финала: на дистанции 1000 м у мужчин в обоих видах лодок, на 500-метровке у байдарочниц и на 200-метровке у каноисток.

В утренней программе 21 июня пройдут решающие заезды в мужских и женских байдарках-двойках и каноэ-двойках на 500 м. На вечер субботы запланированы индивидуальные финалы в спринте на 200 м у байдарочников и каноистов, а также в женской каноэ-двойке.