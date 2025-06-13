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В женском чемпионате по хоккею на траве сегодня могут определиться финалистки
Автор:Редакция news.by
В женском чемпионате по хоккею на траве сегодня могут определиться финалистки турнира. Пары команд проведут ответные полуфинальные встречи.
Напомним, для выхода в решающие разборки за медали необходимо одержать две победы. На шаг к этой цели ближе смолевичская "Виктория", которая в первом матче с минимальным счетом (1:0) обыграла барановичский "Текстильщик", и "Минск".
Столичные хоккеистки одержали убедительную победу над "Ритмом" - 5:1. Однако и проигравшие в первых матчах клубы просто так сдаваться не намерены, тем более что уровень этого квартета команд за последнее время практически сравнялся.
"Беларусь 5" покажет оба матча в прямом эфире. В 15:50 начнется трансляция из Гродно, а в 17:25 - из Барановичей.