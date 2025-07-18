3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
Василина Хондошко прошла в финал чемпионата мира в технической программе
Синхронистка из Беларуси Василина Хондошко стартовала на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года, который проходит в Сингапуре, пишет БЕЛТА.
В первый день соревнований по синхронному плаванию состоялась квалификация в технической программе в дисциплине "соло". Участие в отборе приняли 35 девушек, белоруска Василина Хондошко набрала 254,8200 балла и заняла второе место вслед за китаянкой Сю Хуэйянь. В финал также прошли по одной представительнице Испании, Австрии, Германии, Японии, России, Италии, Франции, Нидерландов, Канады и Казахстана. Медали в этом виде будут разыграны днем 19 июля.
На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе Василина Хондошко заняла четвертое место в технической программе, а также завоевала бронзу в произвольной. На этапах Кубка мира по синхронному плаванию 2025 года белоруска взяла шесть личных медалей: по одной золотой и серебряной, а также четыре бронзовые.