Василина Хондошко рассказала, что ей помогает завоевывать медали и оценки судей

Призер чемпионата мира по синхронному плаванию Василина Хондошко в "Актуальном интервью" рассказала, за счет чего белорусские синхронистки держатся в топе и что помогает ей самой преодолевать трудности на пути к вершине.

"Мы стараемся оставаться в топе, потому что постоянно усложняем программу, постоянно реализуем какие-то новые творческие идеи. И как раз моя основная задача сейчас в том, чтобы создавать какой-то классный новый образ, в том, чтобы удивлять всех именно каким-то творчеством. Потому что все равно с изменением правил мир идет к тому, чтобы был баланс между сложностью и художественным впечатлением. Поэтому мы все время делаем новые постановки, и, наверное, это отчасти оставляет нас в топе", - отметила Василина Хондошко.

Она подчеркнула, что синхронное плавание - это особый вид спорта, где результат зависит не только от техники, но и от художественной оценки судей. "Это не тот вид спорта, в котором ты коснулся бортика, добежал, и у тебя есть секунды или высота. Здесь есть оценки, здесь есть судьи, и очень тяжело с самых низов подниматься и доказывать, что синхронное плавание в Беларуси может быть", - сказала спортсменка.

По словам Василины, важную роль в ее становлении сыграли характер и поддержка близких.

Если бы не родители, я бы давно, наверное, собрала вещи и пошла, потому что было очень сложно. Василина Хондошко

Большой вклад в ее подготовку внесла российская школа. В 14 лет Василина попала в СШОР "Юность Москвы" по синхронному плаванию "Труд". "Там я уже тренировалась у Елены Вороновой, она меня взращивала и давала базу, которой мне не хватало. Она дала мне понять, как нужно идти дальше, что нужно делать, рассказала об очень многих технических моментах и показала, что такое классные постановки. Это такое объединение русской школы и чего-то моего, того, чего нет у тех же русских девчонок", - рассказала Василина Хондошко.