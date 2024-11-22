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Виктор Лукашенко сохранил пост президента НОК

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Фото: sb.by

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь прошла отчетно-выборная Генеральная ассамблея организации, сообщает НОК.

На должность президента НОК Беларуси был избран действующий глава организации Виктор Лукашенко, пост вице-президента НОК сохранил Дмитрий Довгаленок.

По итогам голосования в состав Исполкома Национального олимпийского комитета вошли:

  1. Виктор Лукашенко (входит по должности, Президент НОК Беларуси);
  2. Дмитрий Довгаленок (входит по должности, вице-президент НОК Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, Барселона-1992);
  3. Андрей Барбашинский (директор УО "РГУОР", олимпийский чемпион по гандболу, Барселона-1992);
  4. Александр Богданович (председатель Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь", олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, Пекин-2008);
  5. Елена Зубрилова (старший тренер нацкоманды Беларуси по биатлону, четырехкратная чемпионка мира по биатлону);
  6. Ирина Малеваная (директор Республиканского научно-практического центра спорта);
  7. Алексей  Прокопович (председатель БОО "Федерация настольного тенниса");
  8. Сергей Рутенко (председатель РОО "Белорусская теннисная федерация", шестикратный победитель Лиги чемпионов, гандбол);
  9. Алим Селимов (председатель ОО "Белорусская федерация борьбы", двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе);
  10. Любовь Черкашина (старший тренер нацкоманды Беларуси по художественной гимнастике, бронзовый призер по художественной гимнастике, Лондон-2012);
  11. Наталья Цилинская (председатель ОО "Белорусская федерация велосипедного спорта", бронзовый призер по велоспорту, Афины-2004).
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