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Виктор Лукашенко сохранил пост президента НОК
В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь прошла отчетно-выборная Генеральная ассамблея организации, сообщает НОК.
На должность президента НОК Беларуси был избран действующий глава организации Виктор Лукашенко, пост вице-президента НОК сохранил Дмитрий Довгаленок.
По итогам голосования в состав Исполкома Национального олимпийского комитета вошли:
- Виктор Лукашенко (входит по должности, Президент НОК Беларуси);
- Дмитрий Довгаленок (входит по должности, вице-президент НОК Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, Барселона-1992);
- Андрей Барбашинский (директор УО "РГУОР", олимпийский чемпион по гандболу, Барселона-1992);
- Александр Богданович (председатель Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь", олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, Пекин-2008);
- Елена Зубрилова (старший тренер нацкоманды Беларуси по биатлону, четырехкратная чемпионка мира по биатлону);
- Ирина Малеваная (директор Республиканского научно-практического центра спорта);
- Алексей Прокопович (председатель БОО "Федерация настольного тенниса");
- Сергей Рутенко (председатель РОО "Белорусская теннисная федерация", шестикратный победитель Лиги чемпионов, гандбол);
- Алим Селимов (председатель ОО "Белорусская федерация борьбы", двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе);
- Любовь Черкашина (старший тренер нацкоманды Беларуси по художественной гимнастике, бронзовый призер по художественной гимнастике, Лондон-2012);
- Наталья Цилинская (председатель ОО "Белорусская федерация велосипедного спорта", бронзовый призер по велоспорту, Афины-2004).
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