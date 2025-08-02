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Виолетта Гуреева - бронзовый призер этапа Кубка Леднева по пятиборью
Автор:Редакция news.by
Пять дисциплин - один вид спорта. Домашний этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью не оставил белорусок без медалей.
Разрешилась главная интрига женского финала: Виолетта Гуреева - бронзовый призер первенства. К заключительному виду программы - лазер-рану - белоруска подошла под третьим номером и спустя четыре огневых рубежа смогла сохранить свою позицию, уступив лишь гостям из России.
В шаге от пьедестала остановилась Анастасия Малашенока, став четвертой.
3 августа станут известны чемпионы у мужчин. Сразу семь белорусов будут бороться за медали домашнего этапа Кубка Павла Леднева.