Виолетта Гуреева - бронзовый призер этапа Кубка Леднева по пятиборью

Пять дисциплин - один вид спорта. Домашний этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью не оставил белорусок без медалей.

Разрешилась главная интрига женского финала: Виолетта Гуреева - бронзовый призер первенства. К заключительному виду программы - лазер-рану - белоруска подошла под третьим номером и спустя четыре огневых рубежа смогла сохранить свою позицию, уступив лишь гостям из России.

В шаге от пьедестала остановилась Анастасия Малашенока, став четвертой.