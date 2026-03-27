Витебский "Строитель" стал чемпионом турнира "Золотая шайба" в дивизионе "Б"

В Минске подвели итоги республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.

На протяжении трех дней на льду столичной "Чижовка-Арены" за главный трофей сражались юноши младшей возрастной группы 2012-2014 годов рождения из дивизиона "Б". Особенность этого дивизиона в том, что в нем выступают команды из районов, где нет крытых ледовых арен.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта Беларуси:

"В дивизион "Б" входят дети, у которых нет ледовых арен. Они тренируются в уличных условиях. Финал турнира был одной из самых жарких и ярких битв. Здорово, когда дети имеют желание показать себя".

"Строитель" из Витебской области стал чемпионом турнира, серебряные медали турнира получил гомельский "Альянс", а бронза у представителей центрального региона - команды "Уникум".