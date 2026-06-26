3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
"Витэн" сыграет против "Столицы" в 4-м матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
Автор:Редакция news.by
В Орше может разрешиться главная интрига сезона в мини-футболе. Местный "Витэн" в 4-м матче финальной серии чемпионата страны примет "Столицу".
На данный момент ведут минчане - 2:1, и в случае успеха 26 июня они оформят 7-е чемпионство в истории клуба.
Удастся ли "Столице" забрать заветный трофей, или оршанцы восстановят паритет? Ответ узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 19:20.