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"Витэн" сыграет против "Столицы" в 4-м матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

В Орше может разрешиться главная интрига сезона в мини-футболе. Местный "Витэн" в 4-м матче финальной серии чемпионата страны примет "Столицу".

На данный момент ведут минчане - 2:1, и в случае успеха 26 июня они оформят 7-е чемпионство в истории клуба.

Удастся ли "Столице" забрать заветный трофей, или оршанцы восстановят паритет? Ответ узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 19:20.

Разделы:

СпортФутбол

Теги:

мини-футболЧемпионат Беларуси