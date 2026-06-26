"Витэн" сыграет против "Столицы" в 4-м матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

В Орше может разрешиться главная интрига сезона в мини-футболе. Местный "Витэн" в 4-м матче финальной серии чемпионата страны примет "Столицу".

На данный момент ведут минчане - 2:1, и в случае успеха 26 июня они оформят 7-е чемпионство в истории клуба.