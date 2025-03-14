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Внимание! Фейк!

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В некоторых телеграм-каналах 14 марта появилась новость о том, что якобы "Белтелерадиокомпания" не соглашается транслировать бесплатно матчи чемпионата Беларуси по футболу. Это наглая ложь!

"Беларусь 5" традиционно большое внимание уделяет ЧБ, обеспечивая качественный показ со стадионов нашей страны и понимая социальную важность футбола. Так, в предварительной программе вещания во 2-м и 3-м турах чемпионата для трансляции уже запланированы по несколько матчей.

О причинах же отсутствия трансляций на самом старте чемпионата подробно расскажет программа "На грани фола" в ближайший понедельник 17 марта. Не пропустите - там все расставят по местам с неопровержимыми фактами.

фейк