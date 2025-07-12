Во второй день Кубка сильнейших спортсменов легкоатлеты разыграют 18 комплектов наград

18 комплектов наград разыграют лучшие легкоатлеты Беларуси и России во второй день главного старта сезона - Кубка сильнейших спортсменов, который проходит в Бресте.

Все внимание приковано к секторам тройного прыжка и прыжков в высоту, метания молота и диска, а также беговым дорожкам.

В первый день состязаний белорусы стали обладателями 22 наград, из них 8 золотых. Победителями домашнего старта стали толкатели ядра Олег Томашевич и Алена Дубицкая, Татьяна Шабанова стала лучшей в беге на 3000 метров с препятствиями, Вячеслав Скудный - в забеге на 1500 метров, Татьяна Холодович в метании копья и Алексей Дудинский в прыжках в длину. Кроме того, на счету белорусов 2 золотые награды в эстафетах.

Татьяна Шабанова, победительница Кубка сильнейших спортсменов в беге на 3000 метров с препятствиями:

"Очень рада и победе, и тому, что я принесла победу команде. Мы на нее настраивались".