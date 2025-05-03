Волейболисты солигорского "Шахтера" - девятикратные чемпионы Беларуси

Солигорский "Шахтер" в девятый раз подряд одержал победу в чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщает БЕЛТА.

Золотые медали сезона-2024/25 "горняки" оспаривали со "Столицей", третий поединок серии до трех побед состоялся в пятницу в Солигорске. В двух предыдущих матчах финала солигорчане праздновали победы с "сухим" счетом 3:0. Сегодня в стартовом сете хозяева потеряли преимущество в четыре мяча и в результате уступили - 24:26.

Второй и третий отрезки остались за подопечными Виктора Бекши (25:18 и 25:20), в четвертой партии "горняки" упустили два матчбола, но все же дожали соперника - 27:25. В итоге 3:1 в игре и 3:0 в серии - солигорчане стали девятикратными чемпионами страны, проиграв за весь раунд плей-офф всего два сета из 26.

В регулярном сезоне "Шахтер" занял первое место среди девяти команд, потерпев лишь одну неудачу в 16 турах. В четвертьфинале "горняки" прошли витебский "Марко-ВГТУ" (2:0), а в полуфинале обыграли клуб "Борисов-БГУФК" (3:0).



Солигорская команда не отдает чемпионское звание с 2017 года, последний титул "Столицы" датирован 2016 годом (под названием "Строитель"). В семи из восьми предыдущих финалов ЧБ "горняки" огорчали именно минчан, а год назад с серебром осталась гомельская "Энергия".