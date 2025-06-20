Вопреки санкциям Чешский союз пожарного спорта приехал на соревнования в Минск

Представители из Чехии посещают Беларусь в рамках участия в международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Несмотря на ограничения и большое давление на чешских спортсменов, они нашли возможность приехать в Минск и принять участие в совместных мероприятиях.

Антонио Минарски, председатель Чешского союза пожарного спорта (Чешская Республика):

"К сожалению, правительство, руководство добровольных пожарных и профессиональных пожарных отказалось от сотрудничества с белорусскими и русскими, отказалось от сотрудничества с Международной спортивной федерацией. И мы, патриоты основали независимый Чешский союз пожарного спорта и хотим заново обновить это сотрудничество с Беларусью и Россией, со спортсменами".

По его словам, к сожалению, есть огромное давление на чешских спортсменов и спортсменок, чтобы они не выезжали и не представляли Чехию на соревнованиях, где будут на дорожках русские и белорусские спортсмены.

В Чехии и во всем Евросоюзе царят невероятная русофобия и белорусофобия, отметил он. "Это непонятно, это позор, это грустно. Спортсменам угрожают, - рассказал Антонин Минарски. - Мы привезли одного спортсмена на штурмовку. Он доброволец, непрофессиональный пожарный. Он работает в дневные и ночные смены на заводе. На тренировку немного времени. И давление на этого спортсмена, чтобы он не ехал в Беларусь, огромное. Они угрожают ему, что это будет иметь последствия, что его исключат из всех соревнований в Чехии и тому подобное. Но мы приехали поддержать Белорусскую федерацию пожарного спорта, поддержать Международную федерацию пожарного спорта".

Антонио Минарски:

"Подготовка к Кубку отличная, все оборудование отличное, результаты отличные. Что сказать, мы здесь, чтобы показать, что не все в Чешской Республике такие дураки, которые мешают политику со спортом".