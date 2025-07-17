Восемь команд из Беларуси и России будут бороться за медали международного турнира по бочче

Прекрасная возможность посостязаться и пообщаться есть у ребят с особенностями развития. Василишковский детский социальный пансионат "Васильки" принимает международный турнир по бочче при поддержке комитета "Спешиал Олимпикс" и Президентского спортивного клуба.

Данные соревнования проходят в Беларуси во второй раз, но впервые в Щучинском районе. Это стало возможным после открытия на территории детского социального пансионата уникальной площадки по бочче. Это игровой вид спорта на точность, который напоминает боулинг и петанк, но предназначен для людей с ограниченными возможностями.

На соревнования, который продлятся до субботы, 19 июля, заявились восемь команд из спецшкол Беларуси и России. За звание чемпионов будут бороться более 30 человек.

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Лариса Таболина, исполнительный директор Белорусского комитета "Спешиал Олимпикс": "Для Гродненского региона это очень важное приобретение. И теперь ребята из домов-интернатов Гродненской области имеют возможность приезжать и тренироваться, соревноваться по этому виду спорта. И, конечно же, эти площадки задумывались не только для соревнований местного уровня, но и для международных соревнований".

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"Для ребят, для всей России это, конечно, важный турнир для укрепления наших связей, для получения игрового опыта, для новых знакомств, для изучения культуры и традиций Республики Беларусь", - поделился мнением спортивный директор Специальной Олимпиады России Антон Булычев.

Но не только спортом едины. Для ребят в эти дни подготовлена культурная программа. Также была организована экскурсия в Гродно.