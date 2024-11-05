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Впервые в истории белорусского спорта. Отец и сын боролись за бронзовую медаль на чемпионате страны
Эта история прогремела в августе. В бронзовом поединке чемпионата Беларуси по греко-римской борьбе встретились отец и сын. Виталий и Никита Мурашко разыграли медаль в весовой категории до 72 кг. Победил Мурашко-младший.
В семье Виталия растут дочь и два сына, которые занимаются борьбой, а впервые отцом мужчина стал в 18 лет. Поединок отца и сына на ковре стал первым в истории белорусского спорта и доказал, что держать себя в форме можно в любом возрасте.
"Это не для того, чтобы доказать кому-то, что я что-то могу, что я такой сильный. Нет! Просто показать своим сыновьям Родиону и Никите и моим ученикам, что все в борьбе возможно, все реально. Даже и в 35, и в 40 лет можно бороться, потому что много ребят в 20-25 лет заканчивают со спортом", - рассказал тренер Виталий Мурашко.
"Мы всю жизнь боремся за что-то: за свою цель, за свою мечту, за любовь, в финансовом плане кто-то хочет заработать. В борьбе тоже все время боремся. Бывает, проигрываем. Но главное не сдаваться, не падать. У тебя может не получаться вроде бы все. Руки опустились, но тебе нужно просто чуть-чуть потерпеть, вот этот шажочек сделать, побороться. И обязательно у тебя все получится", - поделился своим мнением бронзовый призер чемпионата Беларуси - 2024 по борьбе Никита Мурашко.
История уникальной спортивной семьи 1 декабря в "Главном эфире"
В чем заключается смысл фразы "вся жизнь - борьба"? История уникальной спортивной семьи и рассказ о том, как отец и сын сошлись на борцовском ковре, о мотивации и желании быть сильнейшим в воскресенье, 1 декабря, в "Главном эфире" на "Беларусь 1".
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