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Впервые во главе МОК женщина. Кирсти Ковентри избрана новым президентом
Зимбабвийка Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает РИА Новости.
Выборы главы организации прошли в четверг, 20 марта, на курорте Коста-Наварино (Греция) на 144-й сессии МОК. Ковентри стала десятым президентом организации.
"Это экстраординарный момент, 9-летней девочкой я и не мечтала когда-то встать так перед вами. Это невероятная честь и ответственность, я буду работать на этом посту так, чтобы вы гордились мной. Спасибо от всего сердца, благодарю всех, это была невероятная гонка, и она сделает наше движение лучше. Мы объединимся и сделаем реальностью наши идеи", - сказала Ковентри после избрания.
Кирсти Ковентри 41 год. Она двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. С 2018 по 2021 год являлась членом исполкома организации в качестве председателя комиссии спортсменов МОК, с 2023-го - индивидуальный член Исполкома МОК.
Фото: © Pool / Pool / Getty Images Sport / Gettyimages.ru