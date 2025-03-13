Впервые во главе МОК женщина. Кирсти Ковентри избрана новым президентом

"Это экстраординарный момент, 9-летней девочкой я и не мечтала когда-то встать так перед вами. Это невероятная честь и ответственность, я буду работать на этом посту так, чтобы вы гордились мной. Спасибо от всего сердца, благодарю всех, это была невероятная гонка, и она сделает наше движение лучше. Мы объединимся и сделаем реальностью наши идеи", - сказала Ковентри после избрания.