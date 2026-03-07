Всемирный женский хоккейный матч пройдет в Минске

Год назад матч прошел на "Минск-Арене". Более 230 участниц устроили настоящий фестиваль спорта. Но юбилейный праздник 7 марта должен установить новый рекорд. Теперь одного льда для Global Girls Game недостаточно. Будет задействовано сразу две площадки на "Олимпик-Арене". Всего пройдут 9 поединков.

В 2022 году в первом Global Girls Game для страны приняли участие чуть более 50 девушек. На тот момент это были практически все хоккеистки в Беларуси. За пять лет, следуя своей концепции развития дисциплины, профильной федерации удалось увеличить количество женщин в отечественном хоккее в 8 раз. Сейчас у нас около 400 игроков. Существует женская Лига, а также две сборные до 15 и до 18 лет. Девушки отлично управляются с шайбами, клюшками и коньками. Убедиться в этом можно, придя на "Олимпик-Арену". Вход на все игры свободный. Большой старт в 14:00.