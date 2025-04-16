Вся Беларусь сегодня поддерживает наших хоккеистов - на "Минск-Арене" аншлаг

Все эти решения в любом случае принимаются, чтобы экономика была в плюсе. Это наш хлеб. А вот зрелище будет сегодня на "Минск-Арене".

Накануне в Челябинске "Динамо" показало достойную игру. Но, увы, не дожали. Видимо, чего-то не хватило. Может, как раз домашней поддержки?

На трибунах аншлаг, напомним, что на домашние матчи билеты были распроданы мгновенно. И как же хочется, чтобы преданность болельщиков и поддержка всей страны вдохновила наших хоккеистов на победу.