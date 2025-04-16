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Вся Беларусь сегодня поддерживает наших хоккеистов - на "Минск-Арене" аншлаг

Все эти решения в любом случае принимаются, чтобы экономика была в плюсе. Это наш хлеб. А вот зрелище будет сегодня на "Минск-Арене". 

Накануне в Челябинске "Динамо" показало достойную игру. Но, увы, не дожали.  Видимо, чего-то не хватило. Может, как раз домашней поддержки?

На трибунах аншлаг, напомним, что на домашние матчи билеты были распроданы мгновенно. И как же хочется, чтобы преданность болельщиков и поддержка всей страны  вдохновила наших хоккеистов на победу.

Начало поединка в 19:30.

Хоккей