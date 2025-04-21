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"Вся наша жизнь игра". Белорусский хоккей закрывает сезон
Самое красочное событие в белорусском хоккее проходит в Минске. Конец апреля - это время традиционного подведения итогов в Экстралиге.
Уже в пятый раз подряд все причастные собрались на церемонии закрытия. На празднике будут вручены 25 наград лучшим игрокам, тренерам, менеджерам и клубам. На этот раз тематика события - театр.
Расскажем, удалось ли организаторам шоу всех удивить.
Профильная федерация сегодня дарит всем большой спортивный вечер. Церемония закрытия сезона проходит в Минске.
Немножко на душе грустно, что сезон закончен. С другой стороны, уже совсем скоро будет новый, мы получим новые эмоции, которых в этом году был целый океан.
Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:
"Конечно же, мы переживаем, какой будет следующий сезон, но говоря об этом, мы говорим о тех аншлагах, которые были. У нас более 50 аншлагов, у нас более полумиллиона посетителей чемпионата Республики Беларусь по хоккею. Не эти ли вещи говорят сами за себя, что чемпионат удался, что мы идем правильным путем, что хоккей любят в Республике Беларусь".
Организаторы церемонии закрытия проводят этот вечер тематическим. В этом году он посвящен искусству, конкретно - театру. Слоган вечера: "Вся наша жизнь игра". И, разумеется, это неспроста.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Хоккей - это вся действительно наша жизнь. По крайней мере, тех людей, которые с детства отдаются этой игре, тех тренеров, которые посвятили свою жизнь, тех родителей, которые изо дня в день просыпаются, приходят на игры, тренировки, отвозят детей на индивидуальную работу. Тут огромное количество людей, которые вкладывают в этого ребенка, который впоследствии станет профессиональным хоккеистом. Мне кажется, сегодня современное поколение родителей нельзя недооценивать, потому что благодаря в том числе их усердию, их пожертвованию, их желанию развивать своих детей мы имеем сегодня 7 впервые в истории одновременно белорусских молодых игроков в сильнейшей лиге мира".