"Вся наша жизнь игра". Белорусский хоккей закрывает сезон

Самое красочное событие в белорусском хоккее проходит в Минске. Конец апреля - это время традиционного подведения итогов в Экстралиге.

Уже в пятый раз подряд все причастные собрались на церемонии закрытия. На празднике будут вручены 25 наград лучшим игрокам, тренерам, менеджерам и клубам. На этот раз тематика события - театр.

Расскажем, удалось ли организаторам шоу всех удивить.

Профильная федерация сегодня дарит всем большой спортивный вечер. Церемония закрытия сезона проходит в Минске.

Немножко на душе грустно, что сезон закончен. С другой стороны, уже совсем скоро будет новый, мы получим новые эмоции, которых в этом году был целый океан.

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Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:

"Конечно же, мы переживаем, какой будет следующий сезон, но говоря об этом, мы говорим о тех аншлагах, которые были. У нас более 50 аншлагов, у нас более полумиллиона посетителей чемпионата Республики Беларусь по хоккею. Не эти ли вещи говорят сами за себя, что чемпионат удался, что мы идем правильным путем, что хоккей любят в Республике Беларусь".

Организаторы церемонии закрытия проводят этот вечер тематическим. В этом году он посвящен искусству, конкретно - театру. Слоган вечера: "Вся наша жизнь игра". И, разумеется, это неспроста.

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Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: