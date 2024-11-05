Второй этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Первыми на трассу отправятся девушки

Повторить золотой успех на втором этапе Кубка России попробует лидер белорусской сборной по биатлону Антон Смольский. Напомним, накануне в спринте спортсмен стал первым, опередив россиянина Эдуарда Латыпова на 0,3 секунды.

7 декабряя биатлонисты стартуют в гонке преследования. По традиции первыми на заснеженные трассы отправятся девушки.



В 9:30 следим за Динарой Смольской - она стартует под 6-м номером. Анна Сола - 15-я.



А уже в полдень накалит интригу мужской пасьют. 1-й номер соответственно у Антона. 11-м отправится Дмитрий Лазовский. Прямую трансляцию проведет телеканал "Беларусь 5".