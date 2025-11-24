Вячеслав Хоронеко рассказал о своих самых запоминающихся рекордах

Многократный чемпион мира и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко поделился в "Актуальном интервью" самым запоминающимся рекордом.

"Первый - рекорд на шпагате под водой. Тогда я погрузился с закрытым дыханием, и за 52 секунды с гирей весом 32 кг мне удалось выжать 21 раз. Потом у меня не хватило дыхания, и я выскочил пробкой, хотя без гири я могу где-то 1,5-2 минуты продержаться. Это очень хороший результат для простого человека. Это было в 1999 году. Мы тогда приехали в водный центр. Нам выделили первую дорожку. На второй и третьей тренировалась сборная Беларуси по плаванию. Я погрузился, а одна девушка сказала: "Молодец, дядька. Нашел способ утопиться", - рассказал рекордсмен.

Второй рекорд случился в 2005 году, в канун Дня белорусской милиции. В то время Вячеслав Хоронеко был действующим сотрудником Академии МВД, он работал на кафедре боевой и физической подготовки. "Нужно было не просто спать, а еще и поднимать 40-килограммовую бочку. Правила были такие: днем в конце каждого часа 5 минут мне разрешалось отдыхать. Ночью - 10 минут (ночь считалась с 00:00 до 06:00). Когда заканчивались вторые сутки, я не чувствовал ни ног, ни коленей. И этот рекорд до сих пор является в мире официально самым длительным силовым и индивидуальным", - поделился многократный чемпион мира по гиревому спорту.

Сейчас, признался спортсмен, часто задумывается, как ему удалось поставить этот рекорд, но тем не менее это зафиксировали и внесли в Книгу рекордов России "Диво". "Приятно, что там есть слово "белорус", - отметил Вячеслав Хоронеко.