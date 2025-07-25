Высочайший уровень организации и выступлений. Праздник красоты и грации проходит в Минске

У белорусских гимнасток есть добрая традиция: в конце июля ярко проводить Международный турнир "Хрустальная роза". За награды борются более 400 граций из 15 стран. Соревнования идут в четырех возрастных категориях. Наша сборная выступает сильнейшим составом.

Любовь Черкашина, главный судья соревнований: "Этот турнир всегда проводится на высочайшем уровне - как с точки зрения организации, так и по уровню выступлений спортсменов и той атмосферы, которую видят и телезрители, и зрители в зале. Меня радует, что люди с большим желанием приезжают к нам в Минск на этот турнир".