Выяснилось, кто переместится на вторую строчку рейтинга WTA и займет место Швентек

Вторую строчку в мировом рейтинге WTA вместо Иги Швентек займет победительница US Open 2023-го года, американская теннисистка Коко Гауфф после завершения турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Об этом сообщает sport5.by.

Это стало возможным благодаря тому, что ее соотечественница Джессика Пегула покинула "тысячник" в Риме, а также из-за проигрыша действующей чемпионки турнира, польской спортсменки Иги Швентек.

2-я позиция в рейтинге является лучшей в карьере 21-летней Гауфф, впервые она поднялась на неё в июне 2024-го года. Лидером рейтинга остается белорусская теннисистка Арина Соболенко.

В течение минувшего года Коко одержала победу на турнире серии WTA-1000 в Пекине (Китай), а также выиграла Итоговый турнир 2024-го года. В текущем сезоне американская спортсменка дошла до финала турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), где уступила Арине Соболенко.