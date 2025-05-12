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Выяснилось, кто переместится на вторую строчку рейтинга WTA и займет место Швентек
Вторую строчку в мировом рейтинге WTA вместо Иги Швентек займет победительница US Open 2023-го года, американская теннисистка Коко Гауфф после завершения турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Об этом сообщает sport5.by.
Это стало возможным благодаря тому, что ее соотечественница Джессика Пегула покинула "тысячник" в Риме, а также из-за проигрыша действующей чемпионки турнира, польской спортсменки Иги Швентек.
2-я позиция в рейтинге является лучшей в карьере 21-летней Гауфф, впервые она поднялась на неё в июне 2024-го года. Лидером рейтинга остается белорусская теннисистка Арина Соболенко.
В течение минувшего года Коко одержала победу на турнире серии WTA-1000 в Пекине (Китай), а также выиграла Итоговый турнир 2024-го года. В текущем сезоне американская спортсменка дошла до финала турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания), где уступила Арине Соболенко.
Отметим, Кори Гауфф вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она одержала победу над полькой Магдой Линетт (32-й номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал "тысячника" Гауфф поспорит с Эммой Радукану (№49 WTA).