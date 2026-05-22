World Athletics объявила, что не будет снимать санкции с белорусских спортсменов

Почти две недели прошло после решения Международного олимпийского комитета о снятии ограничений в отношении белорусских атлетов. Под своей символикой - без каких-либо дополнительных процедур или проверок - уже готовы ехать на соревнования наши пятиборцы, гимнасты, борцы, волейболисты, пловцы, боксеры, тхэквондисты.



Международные федерации дали разрешения. Одним из самых явных противников возвращения белорусов в международные соревнования является глава ассоциации - британец Себастьян Коу.



Чтобы отстоять честь нашей сборной, Белорусская федерация легкой атлетики направила требование о созыве внеочередного заседания Совета World Athletics. Его руководитель, тот самый Коу, ответил: позиция легкоатлетов пока остается без изменений.



Путь возвращения в международную семью для белорусов начнется только с мирными переговорами.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "Высший орган в спорте, который есть в Международной олимпиаде, рекомендовал - соответственно, допускают. Легкая атлетика стоит особняком. И, к сожалению, Себастьян Коу, который сам в 1980 году сталкивался с этим, пока никак не идет на контакт. Последние три письма, которые мы писали, чтобы допустили наших детей до 16 лет, они вообще проигнорировали. Дальше уже некуда. Наша задача - восстановиться и выступать уже. Но у Себастьяна Коу есть возможность в конце поставить красивую точку, допустив всех атлетов и сделав легкоатлетическую семью полноценной. Так, как это положено"