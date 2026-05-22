World Athletics объявила, что не будет снимать санкции с белорусских спортсменов
Почти две недели прошло после решения Международного олимпийского комитета о снятии ограничений в отношении белорусских атлетов. Под своей символикой - без каких-либо дополнительных процедур или проверок - уже готовы ехать на соревнования наши пятиборцы, гимнасты, борцы, волейболисты, пловцы, боксеры, тхэквондисты.
Международные федерации дали разрешения. Одним из самых явных противников возвращения белорусов в международные соревнования является глава ассоциации - британец Себастьян Коу.
Чтобы отстоять честь нашей сборной, Белорусская федерация легкой атлетики направила требование о созыве внеочередного заседания Совета World Athletics. Его руководитель, тот самый Коу, ответил: позиция легкоатлетов пока остается без изменений.
Путь возвращения в международную семью для белорусов начнется только с мирными переговорами.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "Высший орган в спорте, который есть в Международной олимпиаде, рекомендовал - соответственно, допускают. Легкая атлетика стоит особняком. И, к сожалению, Себастьян Коу, который сам в 1980 году сталкивался с этим, пока никак не идет на контакт. Последние три письма, которые мы писали, чтобы допустили наших детей до 16 лет, они вообще проигнорировали. Дальше уже некуда. Наша задача - восстановиться и выступать уже. Но у Себастьяна Коу есть возможность в конце поставить красивую точку, допустив всех атлетов и сделав легкоатлетическую семью полноценной. Так, как это положено"
При этом Коу в конце своего письма-отказа поблагодарил Белорусскую федерацию легкой атлетики за то, что ведомство развивает спорт и проводит масштабные проекты. Несмотря на очередной отказ, наше ведомство продолжит борьбу за восстановление легкоатлетов в правах и надеется на скорейшее возвращение их на планетарную арену.