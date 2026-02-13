3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Юные спортсмены "Снежного снайпера - 2026" разыграли первые комплекты наград
Автор:Редакция news.by
Финальный и самый яркий этап республиканских соревнований "Снежный снайпер" стартовал в Раубичах спринтерскими гонками в трех возрастных категориях. 168 юных биатлонистов со всех уголков Беларуси показали волевой характер и неудержимую тягу к победе.
Дмитрий Лукашенко, председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба:
"Именно эти соревнования зарождают маленьких звездочек, которые в будущем будут радовать нас своими серьезными результатами. Этот проект будет продолжаться, где-то качественно улучшаться".
Соревнования продолжатся 15 февраля. Юные спортсмены разыграют медали в масс-стартах и смешанных эстафетах.