Захватывающие поединки: белорусы завоевали 20 медалей на старте турнира по самбо на призы Президента

20 медалей, из них 6 золотых, завоевали белорусы на старте Международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси. Всего же накануне - в первый день соревнований - было разыграно 11 комплектов медалей.

В этом году форум отмечает 30-летний юбилей. Глава государства направил приветственное послание участникам, гостям и организаторам состязаний. Александр Лукашенко отметил, что ключевые особенности данного старта, который проводится на уровне европейских и мировых чемпионатов, включают в себя честную борьбу и захватывающие, впечатляющие поединки, проходящие в духе дружбы.



Конкуренция на этот раз серьезная. Прибыли самбисты из 10 стран. В состав нашей дружины вошли сильнейшие борцы в своих весовых категориях. Также представлена и талантливая молодежь. Прямую трансляцию финалов сегодня смотрите на телеканале "Беларусь 5" с 15:00.