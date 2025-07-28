Завоевали 13 наград: белорусы вернулись с Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Домой вернулась команда Беларуси с Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходил в Скопье (Северная Македония).

Белорусские спортсмены на фестивале завоевали 13 наград - пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Отметим, что на этом форуме белорусы представляли команду Национального олимпийского комитета и выступали в форме в цветах родного флага. Единственным в делегации Беларуси двукратным победителем форума стал пловец Максим Малышко, а белорусские атлеты вошли в топ-15 команд.

Никита Лях, чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля в плавании - 2025:

"Это был самый важный старт в этом сезоне, но последний. Я к нему готовился весь год, поэтому мне удалось показать лучший результат среди юниоров. Мне хочется устанавливать рекорды, выходить куда-то дальше, на более высокий уровень соревнований".

Шеф миссии белорусской делегации на Европейском юношеском олимпийском фестивале - 2025 Василий Юрчик добавил, что спортсмены участвовали в Международной спортивной игре "Дети Азии", в Зимних международных играх "Дети Приморья", поэтому всех ребят уже видели. "Большинство из них составляло костяк команды, которая на фестиваль. Мы знали, что их уровень достаточно высок, и нам надо было проверить на олимпийском фестивале, как они будут смотреться и как будут выглядеть их результаты", - сказал он.

Всего Европейский юношеский олимпийский фестиваль собрал около 1,7 тыс. юных спортсменов из 49 стран в возрасте от 14 до 18 лет. Беларусь представили 46 атлетов.