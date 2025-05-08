Ждем классный хоккей. Беларусь и Россия в рамках "Тура сборной" сыграют на льду "Минск-Арены"

Хоккейные команды Беларуси и России проведут поединок в рамках "Тура сборной". Битву примет "Минск-Арена". Напомним, что дружина Дмитрия Квартальнова уже обеспечила себе первое место в турнире. Но очередной матч - это новая история, и поэтому все поклонники хоккея ждут классную игру.

А наша сборная в этом выездном турне уже доказала, что способна на многое. За три матча против российской дружины белорусы забросили в ворота соперника 15 шайб - феерическая результативность.

Заключительный матч команд посвящен 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Нынешнее поколение атлетов - это потомки спортсменов-фронтовиков. 7 мая игроки и тренеры сборных возложили цветы к монументу Победы в знак памяти и уважения.