Женская спортивная борьба - международный турнир состоялся в Солигорске

2 августа Солигорск стал местом яркой и зрелищной спортивной борьбы. Международный турнир по женской борьбе для спортсменок до 23 лет завершился на базе спорткомплекса "Шахтер".

Борьба постоянно приносит Беларуси олимпийские медали, а в августе в новый олимпийский сезон вступает заметное и талантливое поколение белорусок.

Именно на спортивной базе в Солигорске в 2023 году также прошли соревнования по женской спортивной борьбе в рамках Игр стран СНГ.

"Когда мы с девочками только начинали заниматься борьбой, я много раз сравнивала наше поколение спортсменок с предыдущим, и это давало мне мотивацию, я начинала ставить себе цели", - поделилась своими чувствами многократный призер международных соревнований по спортивной борьбе Светлана Котенко.

победительницы на соревнованиях по спортивной борьбе в Солигорске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c965284b-ea55-4f50-8064-0e91d9ee5455/conversions/6f0cfad1-b496-433d-9c1f-b1541b42f9a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c965284b-ea55-4f50-8064-0e91d9ee5455/conversions/6f0cfad1-b496-433d-9c1f-b1541b42f9a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c965284b-ea55-4f50-8064-0e91d9ee5455/conversions/6f0cfad1-b496-433d-9c1f-b1541b42f9a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c965284b-ea55-4f50-8064-0e91d9ee5455/conversions/6f0cfad1-b496-433d-9c1f-b1541b42f9a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Девочки сами хотят этим заниматься. Да, молодые люди часто ленятся что-то делать, что меня не устраивает, поэтому нужно находить общий язык, мотивировать их, заставить работать", - подчеркнул тренер женской сборной Беларуси по борьбе, призер Олимпийских игр Сергей Смаль.