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Женская спортивная борьба - международный турнир состоялся в Солигорске
2 августа Солигорск стал местом яркой и зрелищной спортивной борьбы. Международный турнир по женской борьбе для спортсменок до 23 лет завершился на базе спорткомплекса "Шахтер".
Борьба постоянно приносит Беларуси олимпийские медали, а в августе в новый олимпийский сезон вступает заметное и талантливое поколение белорусок.
Именно на спортивной базе в Солигорске в 2023 году также прошли соревнования по женской спортивной борьбе в рамках Игр стран СНГ.
"Когда мы с девочками только начинали заниматься борьбой, я много раз сравнивала наше поколение спортсменок с предыдущим, и это давало мне мотивацию, я начинала ставить себе цели", - поделилась своими чувствами многократный призер международных соревнований по спортивной борьбе Светлана Котенко.
"Девочки сами хотят этим заниматься. Да, молодые люди часто ленятся что-то делать, что меня не устраивает, поэтому нужно находить общий язык, мотивировать их, заставить работать", - подчеркнул тренер женской сборной Беларуси по борьбе, призер Олимпийских игр Сергей Смаль.
Развитие молодых девушек в спортивной борьбе похоже на сериал, яркий и интересный. И в будущем всех заинтересованных в данном виде спорта ждут несколько увлекательных сезонов.