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Жодинские торпедовцы пробились во второй раунд футбольной Лиги конференций
Три белорусских футбольных клуба проводят ответные поединки первого квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает БЕЛТА.
Первыми свою встречу завершили футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа", которые победили в Скопье северомакедонский клуб "Работнички" со счетом 1:0. На 14-й минуте мяч забил нигерийский нападающий торпедовцев Стивен Альфред. Неделю назад в первой встрече, состоявшейся в венгерском Сомбатхее, подопечные Дмитрия Молоша разгромили соперников с сухим счетом 3:0. Во втором раунде соперником автозаводцев будет израильский "Маккаби" из Хайфы.
Позже гродненский "Неман" сыграет в венгерском Дьере с армянским "Урарту". На прошлой неделе в Ереване команда Игоря Ковалевича победила с результатом 2:1. Если "Неман" пройдет дальше, то во втором раунде сыграет со словацким "Кошице". Футболисты брестского "Динамо" в венгерском Залаэгерсеге встретятся с черногорской "Сутьеской". Неделю назад в Никшиче брестчане выиграли со счетом 2:1. Победителя этой пары ждет встреча с израильским "Бейтаром" из Иерусалима.
Накануне футболисты минского "Динамо" выбыли из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч болгарскому "Лудогорцу" - 0:1 и 2:2. Теперь минчане переходят во второй раунд квалификации Лиги конференций и встретятся с албанским клубом "Эгнатия". Матчи состоятся 24 и 31 июля.