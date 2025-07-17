Жодинские торпедовцы пробились во второй раунд футбольной Лиги конференций

Три белорусских футбольных клуба проводят ответные поединки первого квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает БЕЛТА.

Первыми свою встречу завершили футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа", которые победили в Скопье северомакедонский клуб "Работнички" со счетом 1:0. На 14-й минуте мяч забил нигерийский нападающий торпедовцев Стивен Альфред. Неделю назад в первой встрече, состоявшейся в венгерском Сомбатхее, подопечные Дмитрия Молоша разгромили соперников с сухим счетом 3:0. Во втором раунде соперником автозаводцев будет израильский "Маккаби" из Хайфы.

Позже гродненский "Неман" сыграет в венгерском Дьере с армянским "Урарту". На прошлой неделе в Ереване команда Игоря Ковалевича победила с результатом 2:1. Если "Неман" пройдет дальше, то во втором раунде сыграет со словацким "Кошице". Футболисты брестского "Динамо" в венгерском Залаэгерсеге встретятся с черногорской "Сутьеской". Неделю назад в Никшиче брестчане выиграли со счетом 2:1. Победителя этой пары ждет встреча с израильским "Бейтаром" из Иерусалима.