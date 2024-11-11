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"Зимний забег" собрал более 200 любителей экстремального бега в Минске. Бежали кому сколько по силам
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Беларусь отмечает День энергетика. Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли
Александр Лукашенко встретился с Президентом ОАЭ
Как Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке - в рубрике "Время Первого"
Президент Беларуси поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником
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